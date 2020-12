Europa League, bene il Milan in rimonta

Nelle gare delle 18:55 del consueto giovedì di Europa League, il Milan batte il Celtic a San Siro per 4-2. Vittoria non facile per i rossoneri: il Celtic era andato in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Rogic (7′) e Edouard (14′), ma il Milan ha ribaltato grazie ai gol di Calhanoglu (24′), Castillejo (26′), Hauge (50′) e Diaz (82′). Rossoneri che rimangono al secondo posto del Gruppo H, a un solo punto dal Lilla, che ha battuto per 2-1 lo Sparta Praga.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: