FORMELLO – Lavoro di scarico per Luis Alberto, possesso palla e tiri in porta per chi non ha giocato

Si torna subito in campo al Training Center di Formello per preparare la prossima sfida contro lo Spezia sabato alle 15:00. Mister Inzaghi vuole mantenere alta la concentrazione per il tour de force che dovrà affrontare la sua squadra. Per i titolari di ieri ha concesso riposo e infatti non si sono visti a Formello, insieme anche a Caicedo, Lulic e Muriqi, con gli ultimi due che sono ancora fermi per infortunio. Unico dei titolari presenti in campo è Luis Alberto che ha svolto lavoro di scarico con scarpe da ginnastica e poi ha assistito al resto dell’allenamento dei compagni a bordo campo. Per tutti gli altri invece, prima riscaldamento con ostacoli alti e una serie di torelli poi tre squadre da quattro in campo con lavoro di possesso palla. Al termine della sessione d’allenamento azioni di tiro in porta tra 10 giocatori della Prima Squadra contro 4 della Primavera.

