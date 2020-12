Il Messaggero | Lazio festa rinviata, ma che personalità in Champions

Per la Lazio la festa è rinviata ma la personalità in Champions è impressionante. La Lazio a Dortmund impressiona per la personalità messa in campo. La squadra ha raggiunto un livello altissimo, dimostrando di poter recitare un ruolo importante a questi livelli. Una grande partita condita dall’ottavo gol in stagione di Immobile, il terzo in Champions. E’ mancata un pizzico di fortuna perché il Bruges ha vinto ma per gli ottavi servirà un punto contro i belgi all’ultimo turno. I ragazzi di Inzaghi avrebbero voluto dedicare la vittoria ad Arturo Diaconale ma alla fine va bene così: la Lazio si è regalata un’altra grandissima notte di Champions.

