Il Tempo | Ciro timbra, Lazio imbattuta

Manca ancora un punto. La Lazio sperava di poter archiviare l’affare Champions con la gara di ieri, ma il Bruges ha vinto contro lo Zenit per 3-0 e i biancocelesti hanno portato a casa un punto di prestigio contro il Dortmund. Primo tempo equilibrato con il solo gol di Guerreiro, nel secondo tempo però si vede solo la Lazio che domina il campo e trova il pareggio con il solito Immobile. Martedì all’Olimpico contro il Bruges basterà un punto, ma sarà come una finale anche se la cornice non sarà proprio quella. Inzaghi si affida a Reina e scegli in mezzo al campo Leiva, Milinkovic e Marusic rispetto alla squadra che aveva cominciato con l’Udinese. In attacco fiducia al tandem Immobile-Correa, con Caicedo in panchina e Muriqi a Roma per recuperare dallo stiramento. Dall’altra parte Favre perde Haaland ed è costretto ad avanzare Reus da ‘falso nove’. La stella Sancho rimane in panchina, dentro Reyna. Si parte con il Dortmund che prende in mano lo scettro del gioco palleggiando tanto e alzando il pressing. La Lazio attende e non subisce. Intanto le squadre provano ad abituarsi al metro di giudizio di Lahoz che fischia pochissimo e il Dortmund continua a spingere contro una Lazio che spreca le poche occasioni che ha. Nulla da fare per i biancocelesti che a pochi minuti dalla fine del primo tempo vanno in svantaggio a causa del gol di Guerreiro che si infila tra le maglie laziali e trova spazio per segnare. Si riparte con la stessa Lazio, nel secondo tempo Inzaghi manda in campo gli stessi e la squadra reagisce trovando un pari strameritato. entrata scomposta di Schulz su Milinkovic in area di rigore: Immobile va dagli 11 metri e non sbaglia. Intanto da Bruges arrivano brutte notizie, lo Zenit sta perdendo e quindi il punto serve a poco per la squadra di Inzaghi. Inzaghi mette dentro Lazzari, Akpa Akpro, Caicedo, Escalante e Pereira, Favre mette dentro Sancho e Brandt per cercare di vincere. Immobile sfiora il gol del vantaggio e della qualificazione (bravo Burki a deviare in angolo), Pereira prova ad imitarlo ma non c’è più tempo finisce 1-1 con 90′ da brividi.

Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: