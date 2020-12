Nuovo Dpcm, ha parlato Conte: “Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, ma non meno autentico”

Alle 20:15 ha parlato Giuseppe Conte sulle nuove restrizioni contenute nel nuovo Dpcm. Le misure prevedono il divieto di spostamenti dal 21 Dicembre al 6 Gennaio: non sarà possibile spostarsi dalla propria Provincia per raggiungere le seconde case, e chiaramente non ci si potrà spostare dalla propria Regione. Sarà vietato spostarsi dal proprio Comune il 25 e il 26 Dicembre, oltre che al 1 Gennaio. Ecco le sue parole: “Il sistema delle Regioni si sta rivelando efficace e ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, le misure sono adeguate e proporzionate. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, attualmente l’Rt 0,91. Stiamo evitando un lockdown generalizzato. Continuando in questo modo nel giro di un paio di settimane tutte le Regioni saranno gialle. Siamo costretti a introdurre ulteriori restrizioni per le festività natalizie: la strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga. La terza ondata potrebbe arrivare già in gennaio. Occorre impegno e attenzione: dovremo attendere il vaccino e le cure monoclonali. Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, ma non meno autentico.” Lo riporta il Corriere della Sera.

