Nuovo DPCM sul Natale, questa sera prevista conferenza stampa del Presidente Conte

In vista del Natale, questa sera è stata fissata una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per le ore 20:15. Lo annuncia, su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: