SOCIAL | Champions, Immobile e Hoedt caricano i compagni – FOTO

La gara di ieri con il Borussia Dortmund lascia l’amaro in bocca per la mancata vittoria dei biancocelesti. Ma gli uomini di Inzaghi non hanno intenzione di mollare e nel prossimo appuntamento di Champions con il Brugge daranno il massimo per centrare la qualificazione. Insomma l’obiettivo è vicino ma nulla è scontato: lo sa bene la Scarpa D’oro, Ciro Immobile, che sui social commenta così, incitando la sua squadra: “Un ultimo sforzo!”

Al grido del bomber della Lazio, si unisce anche il difensore Wesley Hoedt: “Bella partita ieri ! Ora concentriamoci sul campionato e dopo pensiamo a chiudere il girone di Champions League nel migliore dei modi!”

