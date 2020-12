SOCIAL – Del Piero elogia Immobile: “È un attaccante veramente forte, ha tanta passione” – FOTO

Dopo la gara di ieri, anche se non serviva come dimostrazione delle qualità di Ciro Immobile, sono arrivati moltissimi complimenti ed elogi per il bomber biancoceleste. In particolare dell’ex compagno di squadra Alessandro Del Piero che ieri ha così parlato ai microfoni di Sky: “Ciro era un ragazzo con una grande passione, che non si fermava mai, ma molto rude. Faceva fatica a stoppare il pallone. Con tanto impegno oggi ha avuto una crescita incredibile. Oggi sottolineo con grande soddisfazione e piacere che è diventato un attaccante veramente forte”.

Non si è fatta di certo attendere la risposta del goleador biancoceleste che ha subito postato le parole di Del Piero sul suo profilo Instagram, commentandole così: “Sei sempre stato per me un esempio da seguire, dentro e fuori dal campo. Grazie Alex!”





