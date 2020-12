SOCIAL | Il presidente Claudio Lotito incontra l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti – FOTO

Come riportato nel tweet pubbicato da UAE Embassy Rome, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana Omar Obaid Al Shamsi ha ricevuto a Villa Durante, sede dell’ambasciata, il presidente della Lazio Claudio Lotito per discutere sulle modalità di cooperazione a tutti i livelli in campo sportivo. E’ stata posta particolare attenzione al settore giovanile, in quanto esso rappresenta un aspetto importante per rafforzare le relazioni amichevoli tra i due paesi.

#روما // استقبل سعادة عمر عبيد الشامسي – سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية السيد Claudio Lotito رئيس نادي لاتسيو Lazio لكرة القدم في مقر السفارة “فيلا دورانتي”. وقد بحث سعادته مع رئيس النادي سبل التعاون في المجال الرياضي على كافة الاصعدة pic.twitter.com/1uprrsxTmm — UAE Embassy Rome (@UAEembassyrome) December 3, 2020

