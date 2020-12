Spezia-Lazio, Gyasi avverte: “Ho voglia di fare altri gol, a partire da sabato”

C’è rammarico per la gara di Champions League di ieri dove la Lazio di Simone Inzaghi ha più volte sfiorato il vantaggio con il Borussia Dortmund senza però trovare la rete che avrebbe assicurato la qualificazione alla fase successiva. Così l’appuntamento è rimandato a martedì 8 dicembre in casa con il Brugge, dove i biancocelesti hanno 2 risultati su 3 per passare.

Ma nel frattempo sabato torna la Serie A con il match Spezia-Lazio ad aprire la decima giornata. E proprio l’attaccante del club ligure, Emmanuel Gyasi, autore della sua prima rete in campionato nello scorso match con il Cagliari, ha voluto avvertire la compagine biancoceleste, parlando così ai microfoni di Tuttosport: “Il gol con il Cagliari mi ha reso felicissimo. Ho compiuto un lunghissimo percorso per arrivare a quel momento, ho realizzato ciò che inseguivo da sempre, una sorta di coronamento di tutti i sacrifici sostenuti finora e del lavoro compiuto. Quella rete, oltre a servire alla squadra, ha soddisfatto il mio orgoglio ma, sia chiaro, non mi ha appagato, anzi.. Spero proprio che il bello inizi adesso, a partire da sabato“

