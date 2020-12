Spezia-Lazio, i precedenti con l’arbitro Chiffi

La designazione arbitrale per la 10ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Spezia-Lazio al signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto ha finora arbitrato la Prima Squadra della Capitale in cinque occasioni.

La prima gara in questione risale al 7 febbraio 2019 ed i biancocelesti ospitarono all’Olimpico l’Empoli nella 23ª giornata di Serie A. La gara aveva visto la Prima Squadra della Capitale imporsi sui toscani grazie al calcio di rigore trasformato da Felipe Caicedo.

Successivamente, Chiffi ha diretto anche la gara Lazio-Chievo del medesimo campionato, valida per la 33ª giornata. L’incontro del 20 aprile 2019 si concluse sul 2-1 per i clivensi. Infine, nel corso della scorsa Serie A TIM, l’arbitro di Padova ha diretto il 13° turno dei biancocelesti, nel quale la Lazio riuscì a sconfiggere il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium.

Il fischietto veneto ha inoltre diretto le vittorie biancocelesti dello scorso campionato contro la Sampdoria, terminata 5-1, ed in questo, con il rocambolesco 3-4 in casa del Torino lo scorso 1° novembre.

