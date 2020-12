Torino, Marco Giampaolo negativo al Covid

Come riportato dal sito ufficiale del Torino, l’allenatore Marco Giampaolo ha diretto l’allenamento pomeridiano granata al Filadelfia, tornando così a dirigere in prima persona la squadra granata: “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il tecnico Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di sabato contro la Juventus”. Un ritorno importante in preparazione del derby della Mole“. Sabato alle ore 18:00 la sfida alla Juventus all’Allianz Stadium.

