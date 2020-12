CdS | Lazio, la Champions è il tesoro: già garantiti circa 35 milioni

Un tesoro chiamato Champions League. Dopo tredici anni la Lazio torna nel calcio dei grandi e lo fa in grande stile potendo sognare gli ottavi di finale. Quelle che stanno vivendo i biancocelesti sono grandi notti capaci di regalare, oltre a tante emozioni, un tesoro economico non indifferente in un periodo complicato. Ad oggi, i capitolini hanno già guadagnato circa 35 milioni di euro divisi tra partecipazione al girone, ricavi dei match (ogni vittoria vale 2,9 milioni di euro mentre un pareggio 900mila euro) e ranking storico (legato al ranking negli ultimi dieci anni). In quest’ottica la sfida di martedì contro il Brugge assumerà ancora più valore considerando che un passaggio al turno successivo equivale ad altri 9,5 milioni incassati. In aggiunta a tale cifra, poi, andrà calcolato a fine torneo il market pool ( comprensivo di sponsor e diritti tv) che varia in base alle federazioni ed al cammino proprio e delle altre italiane in corsa. La Lazio prepara l’assalto al Brugge guardando con un occhio anche al bilancio. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: