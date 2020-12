FORMELLO – Tornano Luiz Felipe e Lazzari, scalpita Pereira. Solito dubbio in porta

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio di Champions che la Lazio deve rituffarsi nel campionato con la trasferta di Cesena contro lo Spezia. Contro i liguri ci sarà un ritorno, una novità e il solito dubbio in porta. Partiamo proprio dall’estremo difensore con Strakosha e Reina a contendersi una maglia da titolare, la sensazione è che possa tornare l’albanese a difendere i pali biancocelesti anche per dargli fiducia dopo la sconfitta con l’Udinese. Il ritorno riguarda la difesa con Luiz Felipe che ha finalmente messo alle spalle il covid e il fastidio alla caviglia, l’italobrasiliano torna così a comporre con Acerbi e Radu la difesa titolare della Lazio. Nelle rotazioni sulle fasce laterali è in arrivo il turno di riposo per Fares con Lazzari sulla destra e Marusic che trasloca sulla corsia mancina. In mezzo nessuna sorpresa, il trio composto da Milinkovic – Lucas Leiva – Luis Alberto è intoccabile quando i tre giocatori stanno bene. La novità invece riguarda l’attacco con le prove di Andreas Pereira alle spalle di Ciro Immobile. Il brasiliano con passaporto belga ha convinto tutti nello spezzone di Dortmund e Inzaghi vuole dargli fiducia. L’idea del tecnico è creare una ragnatela di assoluta qualità tecnica sulla trequarti per innescare il bomber napoletano. In panchina quindi sia Caicedo che Correa, l’argentino questo pomeriggio ha interrotto in anticipo la rifinitura per rientrare negli spogliatoi per motivi precauzionali. Ancora assente il lungodegente Lulic così come Muriqi ancora alle prese con un fastidio muscolare che lo terrà fuori un’altra settimana.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: