Il Messaggero | Caroli racconta il suo addio alla Lazio: “Sentito in colpa verso la mia famiglia”

Valerio Caroli, ex responsabile dell’area fisioterapica della Lazio, oggi in forza alla Ternana, ha raccontato, come riportato su Il Messaggero, anche del suo addio alla Lazio tra gli argomenti, avvenuto proprio nella scorsa stagione in seguito al lockdown:

“Non mi ero reso conto dei grandi sacrifici di mia moglie, mi sono sentito in colpa. Allora ho chiamato Paolo Tagliavento e mi sono proposto. All’inizio non aveva capito che mi stavo offrendo, e quando ho chiarito, in mezz’ora ero diventato rossoverde”. Dirlo a Lotito non è stato facile, ma quando gli ha spiegato le motivazioni si è rassegnato e lo ha lasciato andare. In molti gli hanno dato del pazzo. Lasciare la Serie A, i palcoscenici internazionali, come si fa? Ma i suoi colleghi gli hanno fatto i complimenti. Ha avuto quel coraggio che in tanti non hanno mai trovato. “A Genova mi ci sono trasferito appena sposato nel 2004. Tornai dal viaggio di nozze e andai in ritiro. Sei anni fantastici, sono nati i miei figli, ma ad un certo punto Emanuela da sola on due bambini piccoli andò in difficoltà, così rientrò a Terni e io ho smosso mezzo mondo per avvicinarmi, fino a che Preziosi e Capozucca telefonarono a Lotito e sbarcai alla Lazio”. Lotito un istrione come Preziosi, ma Valerio non ne può che parlare bene. “Non si sa vendere con la stampa ma è un grande. Da lui ho imparato tante cose”.

