Il Messaggero | Immobile verso la leggenda: ora guarda Piola

Da quando è rientrato non ha smesso più di segnare. Un sigillo a Crotone, due con lo Zenit, uno con l’Udinese ed un altro contro il Borussia. Ciro Immobile è scatenato e ora, dopo gli elogi di Del Piero, vuole prendersi tutto. Divenuto il bomber con più rigori segnati nel club capitolino, Ciro, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, guarda dritto al mito di Piola distante solo 15 marcature (134 rispetto a 149) per diventare di diritto il miglior cannoniere di sempre in biancoceleste. Il grande traguardo è vicino, il campano è pronto a raggiungerlo ed intanto guida i suoi compagni verso grandi imprese, spesso in rimonta: nei secondi tempi, infatti, la Lazio ha un parziale di +7 punti, il secondo miglior dato della Serie A.

