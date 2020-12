INZAGHI – “Domani sarà insidiosa, voglio vedere la stessa tigna che abbiamo avuto in Champions”

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia di domani, in scena all’Orogel Stadium di Cesena alle ore 15:00, le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style:

“Sappiamo che domani sarà una partita molto impegnativa perché troviamo un avversario che sta giocando bene e viene da ottime prestazioni. Dovremo fare una gara importante, molto organizzata perché troviamo una squadra di valore e in salute.

Dovrò valutare i ragazzi che hanno giocato l’altra sera contro il Dortmund e farò scelte idonee per la partita di domani, la quale sarà molto importante per noi. Dovremo trovare le motivazioni che in Europa abbiamo sempre avuto mentre in campionato meno. Voglio vedere la stessa tigna che abbiamo avuto in Champions League.

Lo spezia ha un ottimo allenatore, Italiano, già dall’anno scorso in Serie B. Dovremo essere bravi sapendo che troveremo un ottimo avversario che gioca un ottimo calcio, alternando dei momenti con un forte pressing.

Per essere una grande squadra non dobbiamo scegliere le partite ma avere sempre le motivazioni alte. Testa e cuore sarà l’imperativo contro lo Spezia, troveremo una partita insidiosa”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: