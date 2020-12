Lazio Women, domenica il recupero di campionato contro l’Orobica Bergamo

Dopo che la sfida in programma per questa domenica 6 dicembre, in trasferta contro il Ravenna, è stata rinviata a data da destinarsi e il recupero della gara contro il Pomigliano, in programma lo scorso 8 novembre ed ora fissata a mercoledì 9 dicembre alle ore 17:00, in quel di Formello, la Lazio Women, questa domenica, scenderà lo stesso in campo. Come riportato sul sito ufficiale della Lazio, domenica 6 dicembre, le ragazze di Seleman giocheranno il recupero della sfida contro l’Orobica Bergamo, gara di Serie B femminile originariamente in programma domenica 29 novembre. Alle 14:30 il fischio d’inizio di Lazio Women-Orobica Bergamo.

