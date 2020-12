Romagnoli: “Darò sempre tutto al Milan ma sono anche un tifoso della Lazio”

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, intervenuto ai microfoni di MilanTV ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando tra i vari argomenti della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio nel 2018, decisa ai rigori proprio grazie a un suo gol, e della sua fede biancoceleste mai nascosta. Le sue parole:

“Fu una bellissima partita, sia all’andata che al ritorno. Sono un giocatore del Milan e darò sempre tutto per questa maglia e per questi colori, ma sono anche un tifoso della Lazio e credo sia giusto dirlo. In quella gara decisi di non esultare per la mia fede ma sono stato molto contento per quello che avevamo fatto. Fu un momento veramente emozionante, con un gruppo bello, una serata fredda e una squadra trascinata da Gattuso”.

