SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sullo Spezia

Dopo il pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio aprirà la decima giornata di Serie A: nell’anticipo di sabato alle 15:00, i biancocelesti andranno in trasferta a Cesena contro lo Spezia: una gara importante dove gli uomini di Inzaghi cercheranno il riscatto in campionato, dopo l’imprevista battuta d’arresto casalinga contro l’Udinese. Ad attendere la Lazio ci sarà uno Spezia in cerca di altri punti in chiave salvezza: ecco le ultime sulla squadra ligure.

LO SPEZIA – La squadra ligure sta stupendo gli addetti ai lavori grazie ad un ottimo avvio di stagione: solo tre sconfitte in nove gare giocate. E’ una squadra in salute che viene da un ottimo momento di forma: nelle ultime tre gare di Serie A ha battuto in trasferta il Benevento, ed è riuscita a pareggiare sia con l’Atalanta, che alla Sardegna Arena contro il Cagliari, trovando il gol del pareggio nei minuti finali.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LA STELLA – Qualche settimana fa c’è stato l’infortunio dell’attaccante titolare dello Spezia Galabinov. L’attaccante francese Nzola è stato in grado di sostituirlo al meglio, andando a realizzare tre gol nelle ultime tre partite, prendendosi sulle spalle tutto il peso dell’attacco.

IL PRECEDENTE – Come sappiamo, questa è la prima volta che lo Spezia disputa la Serie A, motivo per il quale non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. L’unico è un’amichevole giocata il 24 Luglio del 2013, dove la Lazio si impose per 3-0 grazie alla rete di Ederson, e alla doppietta di Antonio Rozzi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: