Viminale, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale

Come già ampiamente annunciato da tempo quello che vivremo sarà un Natale molto diverso a causa della pandemia che non dà nessuna tregua agli italiani. Dopo le varie restrizioni annunciate nell’ultimo DPCM, il Viminale ha messo a punto un attento sistema di vigilanza per controllare il rispetto dei provvedimenti. Come già accaduto nel primo lockdown, saranno infatti previsti controlli lungo le autostrade e le arterie principali oltre a droni che sorvoleranno i cieli delle città per controllare eventuali assembramenti. Inoltre, saranno presenti anche controlli nei varchi aeroportuali e ferroviari con particolare attenzione per i treni di lunga percorrenza. Infine, anche nella notte di Capodanno l’allerta sarà massima con la caccia ai “veglioni abusivi”: controlli ampi in città e località turistiche con i sindaci che potranno anche optare per la chiusura di vie e piazze. Lo riporta TGcom24.mediaset.it

