Atalanta, Robin Gosens positivo al COVID

L’Atalanta ha reso nota con un comunicato ufficiale sul proprio sito web, la positività del terzino Robin Gosens. Il giocatore risulta avere una bassa carica virale, ma si trova comunque in isolamento in attesa di altri test effettuati sul gruppo squadra nel pomeriggio.

Questo il comunicato:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.”

