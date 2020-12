CdS | Lazio, Immobile omaggia i compagni. Contro lo Spezia Ciro subito o in corsa, Pereira vice Correa

Qualche e la Lazio sarà di nuovo in campo, giusto il tempo di tornare dalla trasferta di Dortmund che la banda Inzaghi deve concentrarsi sul campionato. In vista dell’impegno odierno di Serie A in casa dello Spezia, come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi aveva intenzione di far rifiatare Ciro Immobile, ma ieri durante le prove svolte comunque con il duo composto dal bomber partenopeo e Pereira si è fermato Correa, sostituto a metà seduta da Moro. Il Tucu è affaticato, quindi c’è l’ex Manchester pronto a sostituirlo. Adesso il rebus legato all’attaccante di Torre Annunziata è se vederlo dal primo minuto a Cesena, oppure a gara in corsa. Nel frattempo, King Ciro ha omaggiato i suoi compagni regalando loro una maglia autografata inserita in una teca, insieme ad una scatola che portava le sue effigie e un “thank you” per l’aiuto della squadra che gli ha consentito di arrivare alla Scarpa d’Oro.

