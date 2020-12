EUROAVVERSARIE | Pareggio del Dortmund fuori casa, vince lo Zenit

Il Borussia Dortmund nella gara delle 15:30 contro l’Eintracht Francoforte non va oltre il pareggio. Apre la partita il gol dei padroni di casa Kamada al 9′. Per i gialloneri ci pensa Reyna al 56′ che porta il risultato in parità e regala almeno un punto alla propria squadra.

Vince invece lo Zenit San Pietroburgo, che nel match delle 17:00 sconfigge l’Ural Yekaterinburg per 5-1, grazie alla tripletta di Azmoun e ai gol di Dzyuba e Santos.

