IFFHS, Daniele Orsato premiato come miglior arbitro al mondo 2020

L’International Federation of Football History & Statistics ha premiato l’arbitro italiano Daniele Orsato come miglior direttore di gara al mondo per l’anno solare 2020. Il fischietto italiano della sezione di Schio si è messo in mostra non solo in Italia ma soprattutto in Europa, dove ha diretto l’ultima finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Il premio, che l’organismo sceglie ogni anno dal 1987, vede in testa alla classifica Pierluigi Collina con ben 6 vittorie.

