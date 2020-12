Il direttore Mimun | Una vittoria per Arturo Diaconale

Dopo lo scivolone con l’Udinese e la buona prova contro il Borussia Dortmund, che purtroppo non ci garantisce ancora il passaggio del turno in Champions, quella contro lo Spezia è una partita spartiacque per verificare se la Lazio riprende, finalmente, il ritmo giusto per dire la sua anche in campionato. Non avremo a che fare con una squadra materasso, tutt’altro. Ma d’ora in poi più che la forza dell’avversario , conta la convinzione e la compattezza dei biancocelesti. Inzaghi dimostra da anni di saper motivare la squadra, un team che, a differenza dell’anno scorso, può contare su una panchina più lunga, con diversi elementi che mostrano grinta e qualità. Aspettiamo con fiducia che alla compagnia si aggiunga Vedat Muriqi, che per ora mostra impegno, ma non incide. Tuttavia è difficile pensare che un investimento così importante non saprà mostrarsi all’altezza della Lazio. Per noi è stata una settimana tristissima per la scomparsa di Arturo Diaconale. Un bravo giornalista, un uomo leale dai valori importanti. Dedichiamogli una bella vittoria e una gran bella stagione. Forza Lazio! Così Clemente Mimun nell’edizione odierna de Il Messaggero.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: