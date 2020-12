Il Messaggero | Lazio, Lotito negli Emirati Arabi: missione main sponsor

Il patron biancoceleste Claudio Lotito punta sempre in alto. Come riporta Il Messaggero il presidente laziale ha intensificato i rapporti con paesi Arabi, piacevolmente colpiti già dal suo impegno sociale a favore dei diritti delle donne in occasione di un pranzo consumatosi a Raid prima della Supercoppa, a dicembre scorso. Lì è nato un piano che sta prendendo corpo: giovedì c’è stato l’incontro nell’ambasciata araba fra Lotito e Omar Obaid Al Shamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana. Si è parlato delle modalità di cooperazione in campo sportivo a tutti i livelli. Si partirà con la collaborazione nei settori giovanili e femminili. Lotito punta ad un aiuto fondamentale sullo sponsor, ma anche ad una mano dei ricchi arabi per comprare e creare insieme una nuova linea con la compagnia aerea bulgara Tayaranjet.

