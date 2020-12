Il Tempo | Spezia-Lazio, Pereira tocca a te

Sarà proprio la Lazio che aprirà, in casa dello Spezia, la decima giornata di campionato oggi alle ore 15,00. Mister Inzaghi ieri in conferenza ha sottolineato la volontà di vedere dai suoi la stessa grinta avuta in Champions, anche perchè c’è da rimediare alla brutta prova di domenica scorsa all’Olimpico contro l’Udinese. Intanto, a poche ore dal fischio d’inizio del match di Cesena, le ultime dal campo, come riporta Il Tempo, vedono Pereira tra gli 11 titolari del tecnico laziale: l’ex Manchester United sarà in attacco insieme ad Immobile. Dopo la buona prova di mercoledì in trasferta contro il Borussia Dortmund, l’allenatore ha deciso di dargli una chance dal primo minuto, pensiero che lo stesso mister stava facendo ormai da giorni, complici sia il merito del giocatore, sia per la necessità di far riposare Correa, l’assenza di Muriqi ed il fatto che Caicedo non sia al massimo per via di un lieve fastidio all’adduttore.

