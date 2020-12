Il Tempo | Lazio, Zaccagni del Verona nel mirino di Tare

Giocare in anticipo per cercare di battere la concorrenza. Già tante squadre di Serie A hanno messo gli occhi su Mattia Zaccagni. Le due stagioni ad altissimo livello con il Verona, la convocazione in Nazionale, le belle parole degli addetti ai lavori. A 25 anni può rappresentare un investimento anche per il futuro della Lazio: il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni, ma se dovesse continuare su questa strada il prezzo potrebbe anche alzarsi. Come successe lo scorso anno per Kumbulla. Ci sono stati i primi contatti tra il suo entourage e il ds Tare, che vorrebbe bloccarlo già nella sessione invernale di mercato. Un’operazione simile a quella del Napoli per Rrahmani. La trattativa col presidente Setti non sarà facile, anche se l’inserimento di alcune contropartite potrebbe agevolare l’affare. Juric apprezza molto Caicedo: avrebbe bisogno di un centravanti in grado di lavorare con il resto della squadra. L’attaccante ecuadoriano nel frattempo ha ricevuto la corte della Fiorentina, ma per Inzaghi è incedibile. Il Tempo\Daniele Rocca

