Lazio, contro lo Spezia serve evitare le “sabbie mobili” del pareggio

Ritrovare la continuità interrotta in campionato per arrivare al massimo alla sfida decisiva di Champions League contro il Brugge. Questo l’obiettivo della Lazio che si appresta tra poche ore a scendere in campo contro lo Spezia in un match sulla carta alla portata, ma da non sottovalutare per evitare un nuovo passo falso. L’insidia numero uno pei i ragazzi di Inzaghi sarà proprio il pareggio: i liguri, infatti, come reso noto dalle statistiche OPTA, sono la formazione della massima serie che da inizio ottobre ha collezionato il maggior numero di pareggi insieme alla Juventus, ben 4. Lo riporta l’Agenzia Ufficiale biancoceleste.

