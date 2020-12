Mercato, Mario Balotelli ha una nuova squadra: va in Serie B

Come riportato da Gianluca di Marzio, Mario Balotelli va in Serie B: sarà il nuovo attaccante del Monza. L’attaccante italiano era stato tentato dall’offerta brasiliana da parte del Vasco da Gama, ma alla fine ha scelto di tornare in Italia, tornando così da Galliani e Berlusconi. Ennesima chance per il trascinatore italiano agli Europei del 2012, dopo l’ultima esperienza al Brescia, retrocesso in Serie B. L’attaccante italiano svolgerà le visite mediche lunedì.

