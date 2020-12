Mihajlovic dà la caccia alla spia dei giornalisti: “Se lo trovo lo attacco al muro” | VIDEO

«Ho provato un nuovo assetto solo per capire chi c… parla con i giornalisti. Sto indagando, se lo trovo lo attacco al muro e lo faccio finire di giocare». Un furioso Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della gara di stasera alle 20.45 con l’Inter, promette guai a chi svela le formazioni del suo Bologna. «Sono davvero i******o, ieri al campo eravamo solo noi e oggi il nuovo modulo era sui giornali, ma l’ho fatto apposta, non cambio assetto per niente. Come tutte le volte, delle altre squadre non si capisce mai chi gioca ma della nostra si sa sempre tutto. Se scopro che qualche giocatore parla per avere mezzo voto in più, non so cosa gli faccio».

Al Bologna c’è una talpa e Sinisa #Mihajlovic, furibondo è motivato a trovarla e poi saranno “c***i amari”… 😱⚽🇮🇹 pic.twitter.com/7248O4vGOu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 4, 2020

