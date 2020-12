MOVIOLA – Gara semplice per Chiffi che non sbaglia, giusto il giallo a Terzi

Giornata facile per Chiffi che non ha molti problemi a gestire la gara tra Spezia e Lazio. Poco convinto in avvio nel fischiare alcuni interventi, e si fa aiutare dagli assistenti ma poi si riprende il controllo del match. La prima ammonizione arriva la 23′: un fallo ai danni di Lazzari che viene bloccato sulla corsa, Chiffi temporeggia poi con l’aiuto dell’assistente fischia ed estrae giustamente il giallo. Per il resto conduce bene senza dover far fronte a situazioni complicate. Unica situazione critica l’occasione del fallo su Immobile diretto in porta che viene messo giù. Chiffi però vede bene fischia, ma estrae solo il giallo in quanto Immobile viene colpito da Terzi e non da Chabot in scivolata. Niente D.O.G.S.O. e niente rosso per il giocatore dello Spezia. Nel secondo tempo Chiffi più convinto nei fischi e nella gestione dei cartellini. Corretto anche lasciar finire l’azione di Caicedo che da solo davanti al portiere segna, ma poi si alza la bandierina del fuorigioco. Ultimo check del VAR e l’equadoriano era effettivamente oltre. Agli sgoccioli del match Pereira da posizione defilata arriva davanti al portiere e segna, ma ci pensa il VAR a sistemare le cose e segnala a Chiffi la posizione irregolare.

