PAGELLE – Immobile timbra e Milinkovic inventa, Reina parate e leadership. Male gli esterni

Reina 7,5 – Devia sul palo il tiro di Estevez dopo pochi minuti, ringrazia lo stesso legno a metà primo tempo su un diagonale di Bastoni. Per il resto sembra avere le calamite nelle mani bloccando tutte le conclusioni facendo sembrare tutt estremamente semplice.

Luiz Felipe 5 – In costante affanno sia sulla velocità di Gyasi che sulla fisicità di Nzola. In costante ricerca dell’intervento disperato anche in situazioni dove poteva spazzare facilmente.

Dall’89’ Hoedt SV

Acerbi 5,5 – Trova un cliente scomodo in Nzola che più volte lo mette in crisi, gli lascia il mancino in occasione della rete che ridà speranze allo Spezia. Il più lucido della retroguardia.

Radu 5,5 – Soffre l’intensità dei bianconeri soprattutto nel primo tempo quando nemmeno la sua esperienza riesce ad aiutarlo. Migliora quando gli avversari calano il ritmo.

Lazzari 5 – Poco incisivo in fase offensiva con tanti palloni persi in ripartenza e in costante ritardo in difesa specialmente nella prima frazione di gioco. Tiene la posizione nella ripresa senza avere guizzi.

Milinkovic 7,5 – Decide da solo la partita. Prima strappa a centrocampo il pallone con cui manda in porta Immobile per il vantaggio e poi trova l’angolino su punizione per il raddoppio. Il Sergente ha fatto il suo lavoro.

Dal 74′ Parolo SV

Lucas Leiva 6,5 – Primo tempo assatanato con i compagni per la mancata copertura difensiva e la poca lucidità nella gestione del pallone che dà vigore allo Spezia.

Dal 74′ Escalante SV

Luis Alberto 6,5 – Pomeriggio tranquillo per lo spagnolo che gestisce le energie e il pallone con sapienza. Funambolico il numero da circo col tacco e la “busta” di suola di inizio ripresa. La sua uscita coincide con un calo tecnico della squadra.

Dal 56′ Akpa Akpro 6 – La sua intensità fa comodo in un momento della partita dove la Lazio aveva deciso di soffrire anzichè gestire la partita.

Marusic 5 – Tecnicamente e fisicamente inadeguato questo pomeriggio. Tanti palloni sbagliati e poca attenzione in fase difensiva dove viene saltato un paio di volte con troppa semplicità.

Pereira 5,5 – Fatica ad entrare perfettamente in partita complice una posizione a lui non congeniale, gli si può imputare di essersi venuto a prendere troppi pochi palloni in mezzo al campo ma evidentemente le direttive che aveva ricevuto erano diverse.

Immobile 7 – Ottava rete consecutiva per il bomber biancoceleste che alla prima occasione purga come al solito. Si procura la punizione del raddoppio.

Dal 59′ Caicedo 6 – Qualche pallone addomesticato e un gol annullato per fuorigioco, predica nel deserto nella metà campo dello Spezia senza compagni a dargli manforte.

All. Inzaghi 6 – Contava vincere ma quanta sofferenza. Anzichè veicolare la gara sulla tecnica, binario congeniale ai biancocelesti, accetta di buttarla sull’intensità e la corsa dove lo Spezia ha creato grosse difficoltà. Ora testa alla Champions.

