Pereira, i primi 90 minuti da titolare con la Lazio: i suoi numeri

Sono arrivati oggi, nel match delle 15:00 contro lo Spezia che ha visto vittoriosa la Lazio per 2-1, i primi 90 minuti da titolare per Andreas Pereira con la maglia biancoceleste.

Schierato da Simone Inzaghi a supporto di Immobile per far rifiatare Correa, in condizioni non ottimali dopo il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, l’ex Manchester United ha trovato finalmente i suoi primi 90 minuti sul campo.

Il brasiliano con passaporto belga infatti, ha esordito da subentrante contro il Bologna nella 5° giornata di campionato; ha trovato una maglia da titolare nella giornata successiva contro il Torino – in cui ha siglato anche la sua prima marcatura in biancoceleste- venendo però sostituito all’intervallo.

Ecco i suoi numeri contro lo Spezia:

90% i suoi passaggi accurati

75% i dribbling riusciti

31 i tocchi

11 su 11 tentativi di passaggio in avanti

5 passaggi lunghi riusciti su 5

1 gol in fuorigioco annullato dopo l’intervento del Var nei minuti di recupero

1 assist, in fuorigioco, per Caicedo, annullato anch’esso grazie all’intervento del Var.

