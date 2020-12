Raul Moro maggiorenne, gli auguri della Lazio – FOTO

Compie oggi 18 anni il baby talento laziale Raul Moro. L’attaccante spagnolo, perno del reparto offensivo della Primavera di mister Leonardo Menichini, ha colpito anche il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi che spesso infatti lo ha convocato per unirsi al gruppo dei “più grandi”. In occasione del suo compleanno, la S.S.Lazio attraverso i social ufficiali del club, ha postato un messaggio di auguri per il classe 2002.

