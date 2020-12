Serie A, La Juventus rimonta e vince il derby della Mole

Termina 2-1 il derby della Mole tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium. Passa in vantaggio la squadra di Giampaolo, che al 9′ del primo tempo trova la rete con il suo difensore Nkoulou. I bianconeri, sotto per quasi tutta la gara, riacciuffano il pari al 77′ grazie a un colpo di testa di McKennie su assist di Cuadrado, al quale pochi minuti prima era stato annullato il gol del pareggio viziato dalla posizione irregolare del suo compagno di squadra Bonucci. Pochi minuti più tardi lo stesso Bonucci trova la rete decisiva, al minuto 89 e sempre con un colpo di testa. La Juventus, con 20 punti in classifica, si porta così a 3 punti dal Milan che giocherà domani.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: