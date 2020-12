Spezia-Lazio, Akpa Akpro: “Partita difficile affrontata con lo spirito giusto. Gioco ovunque pur di aiutare la squadra”

Al termine della gara vinta dalla Lazio per 1-2 contro lo Spezia, il centrocampista biancocleste Akpa Akpro è intervenuto a Skysport commentando così la gara:

“Era una partita molto difficile, ma l’abbiamo affrontata con lo spirito giusto. Pepe reina ha fatto parate importanti, ma tutta la squadra ha fatto una grande gara. Con giocatori così possiamo fare bene sempre. Contro l’udinese avevamo sbagliato la partita, oggi dovevamo dimostrare la rabbia e penso l’abbiamo fatto bene vincendo in trasferta. Solamente facendo nbene in serie A possiamo tornare nuovamente in Champions l’anno prossimo, sappiamo che non è facile giocare ogni tre giorni avendo poco tempo per preparare i match, ma abbiamo l’obbligo di fare bene in ogni occasione. C’è un bello spirito di squadra, a partita di Dortmund ci ha dato la carica per afrontare una gara così difficile come quella di oggi, per questo siamo tutti molto felici per la vittoria. Sonon qui per aiutare la squadra, posso locare in ogni zona del centrocampo purché la squadra faccia bene in ogni gara.“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: