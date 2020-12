Spezia – Lazio, due nuovi record per Immobile

Dopo pochi minuti dall’inizio della gara, Immobile ha portato in vantaggio la Lazio grazie all’assist di Milinkovic-Savic. Grazie a questa rete, Ciro Immobile ha stabilito due nuovi record personali: lo Spezia, è infatti la trentesima squadra di Serie A alla qual Ciro Immobile ha segnato. Inoltre, questa è l’ottava gara consecutiva, tra Serie A e Champions League, in cui l’attaccante biancoceleste va in gol: questa è la sua striscia più lunga.

