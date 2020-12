Spezia-Lazio, i convocati di mister Inzaghi

Alle ore 15.00 la Lazio scenderà in campo per affrontare lo Spezia, nella partita valida per la 10′ giornata di Serie A Tim. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, attraverso il sito ufficiale del club, ha diramato la lista dei convocati che hanno preso parte alla trasferta:

portieri – Alia, Reina, Strakosha;

difensori – Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

centrocampisti – Akpa-Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

attaccanti – Caicedo, Correa, Immobile, Moro.

