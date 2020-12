Spezia-Lazio, Igli Tare nel pre partita: “Le qualità di Pereira sono indiscutibili”

Il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando di Andreas Pereira dopo la buona prova contro il Borussia Dortmund: “Non penso che deve essere messo in discussione il valore di un giocatore che viene dal Manchester United, è una questione di ambientamento, non di qualità: Pereira ha avuto bisogno di tempo per inserirsi, è un processo che richiede tempo, a volte c’è e a volte no, ma l’importante è che le sue qualità sono indiscutibili.”

