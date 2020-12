Spezia-Lazio, Inzaghi: “Soddisfatto della prova della squadra, nonostante i soli due giorni per preparare la partita”

Dopo la partita vinta dalla Lazio in casa dello Spezia per 1-2, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore dei biancocelesti: “Sono soddisfatto della prova della squadra. Sapevamo che avremmo potuto soffrire perché l’avversario gioca bene a calcio, sicuramente ancora dobbiamo migliorare ma i ragazzi sono stati bravi nonostante i soli due giorni per preparare questa gara complicata. Immobile? Sarebbe potuto partire dalla panchina, ma avevo anche altri vari problemi, con Correa affaticato e Muriqi a casa, l’unico che potevo utilizzare era Caicedo che, con qualche sforzo, ci ha dato una mano l’ultima mezz’ora. Con Marusic e Lazzari siamo riusciti ad uscire ed a fronteggiare al meglio la loro larghezza. Probabilmente con una squadra più fresca avremmo fatto ancora meglio, ma è andata bene così. Volevo tigna e determinazione, poiché oggi era per noi uno scoglio che siamo riusciti a superare bene. Il gol di Nzola? Una squadra come la nostra non può prendere gol in quel modo. La lunghezza della squadra? Secondo me sono stati fatti i giusti innesti, devo essere sincero. Però tra infortuni e Covid non ho potuto avere le giuste rotazioni. Le partite ravvicinate? E’ una situazione a cui tutti ci siamo dovuti abituare, la situazione post-covid è questa. Inoltre il fatto di avere dei giocatori che sono fuori per diverso tempo può essere un fattore negativo. Un impegno a settimana anziché tre può essere un vantaggio. Vedere la classifica con tutte le defezioni che abbiamo avuto, i 17 punti me li tengo stretti.”

