Spezia-Lazio, Italiano: “Abbiamo fatto la partita. Da qui alla fine del campionato potremmo toglierci alcune soddisfazioni”

Terminato il primo anticipo di questa giornata di Serie A con la Lazio che si è imposta per 1-2 all’Orogel Stadium di Cesena contro lo Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Noi abbiamo fatto la partita, ma abbiamo concesso alla Lazio delle situazioni che dovevano andare diversamente. Probabilmente è la nostra partita migliore. Abbiamo avuto sempre noi la palla e credo che da qui alla fine del campionato potremmo toglierci delle soddisfazioni. La strada è quella giusta e cercheremo sempre di avere questo spirito e di seguire al meglio ciò che prepariamo durante la settimana. Farias? Penso che un attaccante debba pretendere sempre molto da sé, i gol e gli assist li fa, ma mi auguro diventi ancora più concreto per poter essere un’arma in più”.

