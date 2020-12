Spezia-Lazio, Luiz Felipe Ramos nel pre partita: ”Dobbiamo fare una grande partita oggi”

Nel pre partita di Spezia–Lazio, Luiz Felipe Ramos è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: ”Dobbiamo fare una grande partita oggi per salire su in classifica. Dobbiamo stare concentrati e fare una gara come abbiamo fatto a Dortmund. Una gara perfetta, secondo me se facciamo quella gara oggi possiamo fare loro male. Dobbiamo concentrarci solo per campionato e poi pensare alla Champions. Dobbiamo fare una partita di concentrazione massima 100% cosi possiamo essere incisivi. Sto lavorando molto per il goal, speriamo che io riesca”.

Il difensore biancoceleste è poi intervenuto anche a Sky Sport: “La Champions oggi dobbiamo dimenticarla, e concentrarci sulla gara di oggi, i tre punti di oggi sono fondamentali per noi. Abbiamo rivisto la gara con l’Udinese, abbiamo visto dove abbiamo sbagliato. Dobbiamo fare una gara come quella in Germania. Sto bene, ho avuto un infortunio alla caviglia, sono tornato ma ho preso un’altra botta lì. Sto bene e voglio aiutare la squadra.“

