Spezia-Lazio, Milinkovic-Savic all’intervallo: “Siamo entrati bene in campo, con una mentalità da Champions”

All’intervallo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Milinkovic-Savic, autore di un assist e di un gol su punizione nella prima frazione di gioco: “Non sono uno specialista, mi alleno ogni giorno e poi in partita se la trovo lì do il massimo per fare gol: oggi è entrata e spero anche le prossime volte. Dopo la brutta giornata contro l’Udinese oggi siamo entrati bene, con una mentalità da Champions League, per quello siamo due gol avanti.“

