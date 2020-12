Spezia-Lazio, problemi per Patric prima della gara

Come raccolto dalla nostra redazione, a pochi minuti dall’inizio della gara c’è stato un problema fisico per Patric. Il difensore biancoceleste ha accusato un fastidio al collo, motivo per il quale è andato in panchina nella gara delle 15:00 contro lo Spezia.

