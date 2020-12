CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Club Brugge, il programma della vigilia dei biancocelesti

Dopo la vittoria di ieri in campionato contro lo Spezia, è tempo di tornare in Champions League, alla gara fondamentale contro il Club Brugge dei biancocelesti che, con una vittoria o un pareggio, si qualificherebbero agli ottavi di finale. Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, domani, lunedì 7 dicembre, mister Simone Inzaghi, insieme ad un tesserato, interverranno in conferenza alle ore 15:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-Club Brugge. Successivamente, la squadra scenderà in campo alle 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.