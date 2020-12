FORMELLO | Subito in campo dopo la vittoria con lo Spezia: seduta di scarico per i biancocelesti

Dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia, non c’è tempo per riposare, la testa va subito verso la Champions League, all’impegno di martedì contro il Club Brugge, ultima sfida della fase a gironi, dove la Lazio si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale. Ai biancocelesti basterà vincere o pareggiare per essere sicuri di entrare tra le prime 16 squadre d’Europa. In vista del match dell’Olimpico, i ragazzi di mister Inzaghi si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo di Formello, per svolgere una seduta di scarico dopo la vittoria di ieri. Come di consueto dopo una partita, non si sono visti i titolari della vittoria contro lo Spezia, compresi Caicedo, entrato all’ora di gioco per sostituire Ciro Immobile, Correa e Patric che non hanno preso parte alla gara. Assenti ancora gli infortunati Muriqi e Lulic, il gruppo sul campo ha lavorato, dopo un lavoro di riscaldamento, sulla tecnica, con torelli e esercitazioni sul possesso palla. La seduta d’allenamento si è conclusa poi con una serie di scatti e combinazioni con tiri in porta. Alla seduta, sotto la pioggia, ha assistito, sotto l’ombrello, anche il club manager Angelo Peruzzi.

