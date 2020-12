GdS | Cristiano Ronaldo, magliette museo: indagato il fratello per truffa

Questioni legali per il fratello di Cristiano Ronaldo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Hugo Dinarte Santos Aveiro, fratello del campione della Juventus, è stato indagato per truffa per un contenzioso su diverse maglie commissionate alla società di Torino Pegaso, che avrebbe pagato 500 mila euro per produrre maglie bianconere con il marchio Cr7 Museum, ovvero il museo dedicato al fuoriclasse portoghese a Madeira. Il fratello 45enne è colui che cura il merchandising di Ronaldo. Quasi 13 mila magliette sono state bloccate a causa della troppa somiglianza con quelle Adidas e sarebbero state acquistate dalla Mussara per essere messe al macero.

