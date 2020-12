Hellas Verona, Zaccagni: “La Lazio è una grande squadra ma non temiamo nessuno”

Il centrocampista dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni anche quest’oggi è andato in rete contro il Cagliari, match che si è poi chiuso sul risultato di 1-1. Nel corso del post partita il gialloblù ha avuto modo anche di parlare delle prossime gare che la squadra di Ivan Juric si troverà ad affrontare: la prossima in ordine temporale, è proprio contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni in merito ai biancocelesti:

“Nelle prossime settimane dovremo affrontare dei match ravvicinati, se vogliamo ottenere dei buoni risultati dobbiamo dare il massimo e allenarci bene in settimana. La sfida di sabato sera contro la Lazio? Siamo carichi non temiamo nessuno. Andiamo ad affrontare una grandissima squadra con un grande blasone, anche a Roma cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità, cercando prima di tutto di prepararla al meglio”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: